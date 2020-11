SURETE DE WILAYA DE TIARET : 323 affaires traitées et 60 personnes écrouées en octobre

La sureté de wilaya de Tiaret, par le biais de ses services de communication ,vient de livrer publiquement ,le bilan des activités des services de la police judiciaire relatives au mois d'octobre .En effet , dans le cadre de ses prérogatives, les services de la police judiciaire ont recensé en ce mois écoulé 324 affaires ,qui ont été traitées et 324 personnes interpellées dont 60 d'entre-elles ,ont été placées sous mandat de dépôt ,lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction .Le communiqué précise que 86 affaires relatives à la sécurité des personnes ont été traitées et 67 personnes interpellées dont l'une a été placée sous mandat de dépôt et 31 personnes ont bénéficié de citations directes .Concernant la sécurité des biens de citoyens , les services de la police judiciaire ,ont traité 105 affaires et ont arrêté 69 personnes dont 23 ont été placées sous mandat de dépôt et 28 ont bénéficié de citations directes .L'équipe de cybercriminalité a traité quant à elle 1 seule affaire sans mention de suites judiciaires et la brigade économique et financière a traité 23 affaires et a interpellé 42 personnes dont 4 ont été placées sous mandat de dépôt et 9 sous contrôle judiciaire .Les affaires de drogue sont au menu des activités de la police judiciaire qui a traité 45 affaires et arrêté 63 personnes dont 22 d'entre-elles ,ont été placées sous mandat de dépôt,4 sous contrôle judiciaire et 3 autres demeurent toujours en fuite ,selon le communiqué de presse ,tout en signalant que 6072 comprimés de psychotropes et près de 2 kgs de kif traité ont été saisis .Dans le même contexte,10 affaires relatives à la commercialisation de boissons alcoolisées ,ont été traitées et 16 personnes ont été interpellées ,dont 3 d'entre-elles ,ont été placées sous mandat de dépôt et 6.262 unités de boissons alcoolisées ,ont été saisies .Le communiqué fait part ,entre autre ,du traitement de 12 affaires relatives aux problèmes de famille ,sans aucune poursuite judiciaire .