SURETE DE WILAYA DE TIARET : 307 permis de conduire retirés en novembre

Durant le mois de novembre 2019,les services de police ont enregistré 2 cas de conduite en état d'ivresse et procédé au retrait de 307 permis de conduire ainsi que la mise en fourrière de 24 véhicules toutes marques confondues ,lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par la cellule de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret .Dans le même contexte, les même services ont recensé 18 accidents qui ont fait 1 mort et 21 blessés. Les services d'urbanisme, de leur coté ont établi à l'adresse des propriétaires de constructions illicites 48 procédures judiciaires et ce pour absence de permis de construire. Les services d'urbanisme et d'assainissement de l'environnement ont recensé 36 points d'amoncellement d'ordures ménagères et 12 endroits à travers la commune de Tiaret. Il a été saisi également 393 kg de viande rouge ne portant aucune mention de destination.