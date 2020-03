SURETE DE WILAYA DE SIDI BEL ABBES : La criminalité en nette hausse en 2019

Les affaires criminelles, traitées par les services de la P.J de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbes , liées aux différents crimes de la sécurité publique se sont avérées en nette augmentation, par rapport à l'année précédente, indique un communiqué émanant de la cellule d'information et des relations publiques. Les mêmes services rappellent avoir enregistré en 2019 , 3882 affaires ayant impliqué pas moins de 4541 personnes dont 1135 ont été placées sous mandat de dépôt et entraîné 2921 victimes. Par ailleurs, en 2018, les mêmes éléments de la police judiciaire ont traité 3500 affaires de même aspect, ayant mis en cause 4126 individus dont 1135 avaient été écroués et avec 2690 victimes. Cette hausse, conclut le communiqué est de l'ordre de 382 affaires, soit 83,97%.