SURETE DE WILAYA DE SIDI BEL ABBES : La criminalité en baisse en août

Dans un bilan officiel du mois d'août 2020, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès déclarent avoir traité pas moins de 195 affaires de délits et crimes, ayant impliqué 271personnes. 61 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt: Dans le volet des délits et crimes commis contre les individus, à savoir : les dispositions liées aux coups et blessures volontaires, 108 affaires ont été enregistrées plaçant 10 personnes sous mandat de dépôt. 42 autres affaires de délits et crimes financiers ont ciblé 66 individus dont 20 ont été écroués. 29 affaires d'atteinte aux biens publics ont touché 49 personnes dont 17 ont été mises derrière les barreaux. Quant au volet des stupéfiants, 11 affaires y ont été inscrites pour autant d'individus qui ont été placés sous mandat de dépôt. 03 mandats de dépôt ont été notifiés dans le registre de 5 affaires ayant impliqué 8 personnes dans des conflits familiaux et moraux. Par ailleurs, le communiqué rapporte que les éléments de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès ont effectué 52 descentes policières, organisées et inopinées dans les endroits sensibles de la ville, lors desquelles 888 personnes ont été interrogées et 480 véhicules soumis au contrôle. 12 personnes activement recherchées par la justice ont été écrouées.