SURETE DE WILAYA DE SIDI BEL ABBES : 730 contraventions en 800 opérations

Les diverses opérations effectuées, dans le cadre de la lutte implacable contre l'informel, en 2017, par la brigade spéciale, relevant de la Sûreté de la Wilaya de Sidi Bel Abbes, ont apparemment porté leurs fruits, grâce à la force publique qui avait mis le paquet pour éradiquer ce phénomène, apprend-on d'un communiqué officiel de la cellule de communication et de l'information. La police, selon le même communiqué, avait donc affirmé sa présence, de jour comme de nuit, dans le but de nettoyer plusieurs espaces publics de la ville. En une année d'activités intensifiées, pas moins de 800 opérations avaient été exécutées, à l'issue desquelles 730 contraventions, 67 mises en demeure avaient été établies et 69 P.V transmis à la justice. Selon notre source, les éléments de la brigade de police, ont procédé à la saisie de 44 quintaux de légumes,90 qx de fruits, 9160 baguettes de pain, 11 qx de viande blanche , 01 quintal de poisson ainsi que 3400 tablettes de chocolat impropres à la consommation, du fait qu'ils étaient exposés à même le sol, dans des conditions d'hygiène inappropriées, représentant ainsi un véritable danger à la santé publique.