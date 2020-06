SURETE DE WILAYA DE SIDI BEL ABBES : 46 kg de kif et 3120 psychotropes saisis en 6 mois

Dans leur bilan du 1er semestre 2020, les éléments de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès annoncent avoir traité pas moins de 185 affaires liées à la détention de 46 kg de kif traité,3120 comprimés psychotropes ainsi que 17,8 gr de drogue dure et 04 fioles hallucinantes, le tout était destiné à la commercialisation dans la ville. Ces affaires, selon un communiqué de presse, ont impliqué 280 personnes dont 137 ont été écrouées par le procureur près le tribunal. Dans cette optique, les éléments des forces de police ne cessent d'appeler les citoyens à faire preuve davantage de souplesse et d'étroite collaboration avec les services concernés afin de leur permettre d'agir promptement et efficacement et surtout de leur garantir la sécurité qui demeure un enjeu majeur au sein de la société.