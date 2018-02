SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Un dangereux cambrioleur arrêté

Les éléments de la police judicaire relevant de la 3ème sûreté urbaine de la wilaya de Mostaganem, ont procédé à l’arrestation d’un dangereux cambrioleur, dénommé W.K.Y, âgé de 23 ans, résidant dans la wilaya de Mostaganem, impliqué dans deux vols séparés, a-t-on appris de la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya. La première affaire concerne, le vol d’un magasin de cosmétiques, sis à la rue Bensmaïne à la wilaya de Mostaganem, où le voleur a mis la main sur une imprimante de marque Canon, 06 cartouches de cigarettes, 10 bouteilles de parfums, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 10.000 dinars. Ce dernier a été identifié grâce à ses empreintes digitales relevées sur la scène du vol, et exploitées dans le nouveau système automatique pour l’identification des empreintes (AFIS). Notons que ce dernier est connu par ses antécédents judiciaires. Concernant la 2ème affaire, le cambrioleur a braqué une agence d’assurance, sise à la rue ‘’Amara Hamida dans la wilaya de Mostaganem, où il s’est emparé d’un appareil photo, d’un modem d’internet et d’une somme d’argent de 25 000 dinars. Présenté par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem et après sa comparution immédiate devant l’instance judicaire, le mis en cause a été condamné à 05 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 70.000 dinars.