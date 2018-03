SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Saisie de près de 2,5 kilos de drogue

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant de la police judiciaire auprès de la sûreté de wilaya de Mostaganem, ont réussi à la saisie de près de 02 Kg 500 gr de kif traité et l’arrestation de l’accusé principal impliqué dans cette affaire de trafic et commercialisation de drogue, tandis que deux autres acolytes restent en état de fuite a t on appris. Il s’agit des dénommés (BM), âgé de 31 ans résident à Mostaganem, (BHJS), âgé de 45 ans résident à Mostaganem, (SS), âgé de 21 ans résident à Mostaganem. Cette affaire est intervenue sur la base d’informations précisant que le dénommé (BM), était impliqué dans le trafic de drogue, en utilisant sa voiture de type « Chevrolet » a t on ajouté. Après confirmation de la fiabilité des informations, et après délivrance d’une autorisation de perquisition par le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, il a été mené une opération de fouille visant le domicile du principal accusé où il a été découvert dans sa chambre à coucher un sac en plastique contenant une quantité de 2 kg 440 grammes de drogue, comme il a été trouvé également un autre morceau de kif à l’intérieur de son véhicule. L’enquête menée auprès de l’accusé principal a démontré l’implication de deux autres personnes dans cette affaire de trafic de drogue, et qui se trouvent en état de fuite, et qui sont activement recherchés jusqu’à leur mise hors d’état de nuire et leur présentation devant la justice. Pour le délit de constitution de bande de malfaiteurs, et commercialisation illégale de drogue, l’auteur principal qui est en état d’arrestation a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui a ordonné de le placer sous mandat de dépôt jusqu’à sa comparution en audience.