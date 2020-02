SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Saisie de plus d’un demi-kg de drogue

Les éléments de la police relevant de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem, ont réussi à mettre un terme aux activités d’un suspect activement recherché par la justice, âgé de 37 ans et impliqué dans une affaire de trafic de drogue et de port d’armes blanches prohibées de gros calibre, a-t-on appris. L’interpellation du mis en cause est intervenue suite à des informations parvenues au service de la brigade chargée de l’enquête indiquant la présence d’une personne activant dans la commercialisation de drogue au niveau de son domicile situé à douar « Hachem » , commune de Sayada Mostaganem. L’arrestation du dealer est intervenue suite à des opérations de surveillance et de guet qui ont abouti à la détection du comportement suspect de ce dernier, après quoi une perquisition sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Ain Tedelès a permis la découverte de 07 plaquettes de kif traité d’un poids total estimé à 638 grammes et de deux armes blanches de gros calibre, à savoir : une « Bouchia « et un sabre a-t-on précisé. Après l’achèvement de la procédure judiciaire, un dossier pénal a été constitué pour les griefs retenues contre à savoir ; trafic de drogue à des fins de commercialisation, et de détention d’armes blanches prohibées, ont été établis contre le suspect qui a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Ain Tedelès, puis devant le juge d’audience qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt.