SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Saisie de comprimés hallucinogènes et des armes blanches

Dans le domaine de la police judiciaire, la sûreté urbaine de la Daïra d'Ain Nouissy a saisi 97 comprimés hallucinogènes et arrêté deux personnes. Les agents de la 5ème sûreté urbaine ont, quant à eux, saisi 80 comprimés hallucinogènes de deux types différents (Ketil et Venoxal) et un flacon d'anesthésique qui étaient en possession d’un homme de 47 ans. Idem pour les éléments de la 2ème sûreté urbaine qui ont également saisi 10 comprimés de psychotropes et 3,5 g de « kif traité » trouvés en possession chez un gardien de parking autos, âgé de 31 ans. Les policiers de la 6ème sûreté urbaine ont arrêté un récidiviste âgé de 29 ans, au niveau de la Cité 5 juillet, qui utilisait son domicile comme cachette pour produits prohibés et armes blanches .La perquisition dudit domicile a permis de retrouver des restes de coupe de « kif traité » ainsi que deux armes blanches. En outre, dans le centre-ville de Mostaganem, cinq personnes ont été arrêtées sur lesquelles, il a été trouvé, après leur fouille, environ 06 g de « kif traité ». En matière de sécurité publique, les agents de la sûreté urbaine extérieure à Aïn Sidi Cherif ont saisi chez un individu une arme blanche et procédé à l’arrestation de son propriétaire. Par ailleurs, il a été procédé également à l’arrestation d’un individu, recherché par le tribunal de Mostaganem. Toujours dans le domaine de la sécurité publique et le même soir, 31 motos ont été contrôlées et plusieurs contraventions ont été dressées. En matière de police générale et d’organisation, une opération de contrôle a été menée le même soir, au niveau de plusieurs magasins de commerce se soldant par la fermeture d’un magasin de restauration rapide qui fournissait de la « Chicha » à ses clients. Le communiqué sécuritaire rappelle enfin, à l’intention des citoyens, que les numéros verts 15.48 et 17 sont accessibles à tous pour qu’ils puissent signaler éventuellement, tout acte criminel.