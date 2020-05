SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Organisation d’une campagne de don du sang

Dans le cadre du renforcent des activités de proximité la sureté de la wilaya de Mostaganem a organisé une campagne de don du sang et de solidarité depuis le 13 de ce mois en cours et qui s’étale jusqu’au 18, à partir de 9 h30 , elle concerne les différents services de police à travers le territoire de la wilaya. En effet, cette campagne de solidarité a été organisée au niveau du centre de santé sociale relevant du service de sureté de wilaya, en collaboration avec le centre de don du sang relavant de la direction de la santé. Pour la réussite de cette compagne, la sûreté de wilaya a mis en place tous les moyens nécessaires, humains et matériels. En cette occasion les policiers ont répondu nombreux à cette action humanitaire qui consolide la relation police-citoyen. Notons que cette campagne de don du sang a pour but d’augmenter le stock du centre de transfusion sanguine au cours de cette période exceptionnelle que vit le pays dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19), où il a récemment été témoin d'un déversement dans son stock .Il convient d’indiquer que le don de sang ne présente aucun danger. Il est prélevé par des professionnels à l’aide d’instruments stériles à usage unique, a-t-on ajouté.