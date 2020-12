SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : La police honore le personnel médical

En effet, la cérémonie a été marquée par la présence du directeur de la santé de wilaya, M. Khelil Tawfik et les scouts musulmans, ainsi que par la remise des livres du Saint Coran, de certificats de remerciements, de reconnaissance et de gratitude où nombre de personnes exerçant dans le secteur de la santé à savoir : médecins de la sûreté nationale , de la santé publique et de la protection civile dont hommes et femmes du secteur de la Santé en première ligne de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ont été honorés. Dans une brève allocution à cette occasion, M. Hammouni Mahmoud a salué les "efforts colossaux" consentis par le personnel médical, en rendant un vibrant hommage aux blouses blanches qui œuvrent inlassablement à sauver des vies humaines, partant de leur conviction que le devoir national passe avant l’engagement personnel et familial". Les services de la communication de la sûreté de wilaya ont projeté à cette occasion aux présents, une vidéo, montrant des policiers en action sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre la covid 19, intensifiant des séances de sensibilisation, et veillant au respect des gestes barrières et du confinement.