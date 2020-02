SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Deux enfants retrouvés et remis à leurs familles

Dans le cadre de la protection des biens et des personnes et suite à une ronde effectuée par les éléments de la 6ème sûreté urbaine au niveau de la gare routière de Mostaganem aux alentours de 20 heures du soir , deux adolescents égarés ont été découverts dans ladite gare a-t-on appris. Les deux jeunes adolescents, âgés de 14 ans et résident à la wilaya de Relizane, ont été conduits à la sûreté compétente et présentés au médecin de garde pour une visite médicale afin d’être assurer sur leur état de santé, avant de contacter leurs familles pour les récupérer, a-t-on indiqué. Les deux adolescents auraient pris l’initiative de se rendre à la wilaya de Mostaganem dans le but d’un voyage touristique, avant de se fourvoyer dans cette ville et trouver des difficultés pour rejoindre leur ville, a-t-on ajouté.