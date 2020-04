SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Démantèlement d’une bande de faussaires de documents officiels

Les services de police judiciaire, de la sureté de la sûreté de wilaya de Mostaganem, en coordination avec les éléments de la police judiciaire de la sécurité urbaine de Stidia, ont réussi à mettre fin aux agissements criminels de trois personnes spécialisées dans la falsification et l'utilisation de faux documents administratifs avec abus de confiance et fraude. L'opération est intervenue suite à des informations indiquant que l’un des personnes avait falsifié un reçu de dépôt de dossier de carte grise concernant un véhicule suspect. Il s’est avéré que l’un des éléments de la bande composée de trois individus, a convaincu l’un de ses connaissances pour prendre en charge la réparation de son véhicule dans l’intention de l’accaparer et de le proposer par la suite à la vente, et ce après avoir falsifié la carte grise par son partenaire. Lors de l’opération d’enregistrement du véhicule, objet de l’abus de confiance, il a été découvert leur forfait après vérification de l’empreinte digitale par les éléments de la police scientifique de la sureté de wilaya car c’est le principal suspect qui a apposé l’empreinte sur le reçu du dépôt de la carte grise, en révélant qu'il n'était pas délivré par les services de la commune Mostaganem. L’enquête a également révélé que la même bande était impliquée dans une autre opération similaire car ces malfaiteurs ont loué une voiture à l'une des agences de location de voitures au niveau de la commune de Stidia, lesquels ont ensuite falsifié la carte grise afin de la proposer à la vente. Agissant immédiatement, les éléments de la sureté urbaine de ladite localité, ont récupéré la voiture de marque, Picanto, objet de l’abus de confiance. Il s’agit entre autres des dénommés B.N, âgé de 29ans , J.M, âgés 49 ans et B.M âgé de 36 ans , tous deux originaires de Mostaganem.