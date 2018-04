SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Démantèlement d’un réseau international de trafic de véhicules

Les services de police de Mostaganem ont mis fin aux activités d’une organisation internationale spécialisée dans le trafic de véhicules volés. Ce réseau se composait de 43 individus âgés de 21 à 70 ans, dont 20 étrangers, sont originaires de différentes wilayas (Saïda-Blida-Sidi Bel Abbès-Oran et Mostaganem), a-t-on appris de sources policières. Ce résultat est l’aboutissement de plus de cinq mois d’investigations entreprises par les services de Police sur la surveillance de 20 véhicules suspects. Les enquêtes menées, ont révélé que ces véhicules sous surveillance, avaient un dossier de base trafiqué, ce qui a permis la saisie de 12 véhicules pendant que 8 autres véhicules font l’objet de recherches. Les mêmes sources précisent que les 20 dossiers de base trafiqués ont été établis au niveau de certaines communes de la wilaya de Mostaganem. Ces voitures saisies, en provenance de divers pays européens, ont transité par le port commercial de Mostaganem. A l’issue de cette opération, les même services de police judiciaire ont élaboré, un dossier de poursuite judiciaire dans lequel, les mis en cause sont accusés de trafic international de véhicules avec usage de faux dossiers de base a été transmis au Procureur de la République du Tribunal de Mostaganem.