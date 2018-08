SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Dans le cadre de la lutte contre tous types de criminalité, en particulier ceux liés au trafic de drogue , les éléments de la police judiciaire relevant de la 9ème sûreté urbaine ont procédé à l'arrestation de deux suspects impliqués dans une affaire de constitution de réseau de malfaiteurs, de possession et trafic de drogues, a ton appris de source sécuritaire. L’opération est intervenue après la surveillance des mouvements du suspect, il s’agit du dénommé M.M, âgé de 33 ans, résidant dans un des quartiers populaires de la wilaya. Après avoir accompli toutes les procédures légales nécessaires, il a été procédé à la perquisition du domicile de ce dernier, où il a été découvert 7 plaquettes de drogue, d’un poids total de plus de 344 grammes. L’enquête approfondie engagée dans cette affaire et les opérations de surveillance menées par les mêmes services a conduit à abouti à la découverte de l'implication d’un deuxième suspect répondant aux initiales de CH.M âgé de 24 ans. Pour le délit de constitution de bande de malfaiteurs, détention et commercialisation de drogue, les suspects ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui a ordonné leur placement en détention provisoire en attendant leur jugement.