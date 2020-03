SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM: Bilan de la police en février 2020

Dans un communiqué sécuritaire récent, il a été indiqué par la cellule de communication que dans le domaine de la police judiciaire, 604 cas d’affaires pénales ont été enregistrés et parmi elles, 539 affaires ont été traitées se traduisant par un taux d'achèvement de 89,24%. Le nombre de personnes impliquées dans ces affaires est de 649 et parmi lesquelles, il a été compté 519 adultes, 17 mineurs, 28 femmes, et 85 étrangers. En matière judiciaire, le même communiqué fait état de 69 mandats de dépôt (MD), 70 personnes relaxées, 121 personnes ont bénéficié d'une citation directe à comparaître dans une prochaine audience (CD), 15 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire et 40 personnes déclarées en état de fuite. Pour ce qui est de la lutte contre le trafic de drogue, la police a saisi une quantité : 01 kg et 849,41 g de kif traité, 23 cigarettes farcies de drogue, 1935 comprimés de psychotropes divers et 22 flacons de drogue liquide. La même source conclut en indiquant que, 334 unités de boissons alcoolisées, de différentes marques, ont été saisies