SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : 4 arrestations et saisie de drogues et d’armes blanches

Dans le cadre de la lutte contre les crimes sous toutes leurs formes, dans la ville de Mostaganem, en particulier, ceux liés à la consommation des drogues et au port d'armes blanches sans autorisation, les éléments de la police judiciaire de la troisième sûreté de wilaya de Mostaganem ont réussi, au courant de cette semaine, à arrêter 14 personnes âgées entre 16 à 39 ans, impliquées dans des affaires de port d'armes blanches interdites et de possession de drogue à des fins de consommation, indique un communiqué rendu public par la sûreté de wilaya de Mostaganem. Le communiqué ajoute que les arrestations sont intervenues, lors de patrouilles de contrôles, effectuées par les policiers de la sûreté de wilaya. Dans une première opération, 11 personnes âgées de 17 à 39 ans ont été interpelées. Lors d’une fouille corporelle, il a été découvert en leur possession cachées dans leurs vêtements, diverses quantités de drogues, ayant été saisies. Dans une 2ème opération, les mêmes policiers ont arrêté 3 autres personnes âgées de 16 à 19 ans en possession de 3 armes blanches interdites de type ‘’Okapi’’, qui ont été saisies. Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Mostaganem, pour les griefs de port d'armes blanches interdites sans autorisation, possession de stupéfiants à des fins de consommation.