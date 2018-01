SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : 05 arrestations pour divers délits

Dans un communiqué rendu public par la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya de Mostaganem, les éléments de la police judiciaire relevant de la 1ère sûreté urbaine, ont arrêté 05 personnes, âgées de 18 à 43 ans, impliquées dans plusieurs affaires de drogue et de vol. La première affaire est intervenue suite à un appel parvenu au service de la police de Mostaganem, indiquant qu’un magasin du centre-ville venait d’être cambriolé par des inconnus. Arrivés sur les lieux, les policiers ont arrêté en flagrant délit, un suspect muni d’une arme blanche, en train de forcer les serrures du magasin, alors que ses complices ont pris la fuite avant qu’ils ne soient arrêtés par les mêmes policiers. Présentés, par devant le procureur de la République, les mis en cause ont été condamnés à 01 an de prison ferme assorti d’une amende de 50.000 dinars chacun. La seconde affaire concerne un vol à l’intérieur d’un véhicule stationné au centre-ville, qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte par la victime, portant sur le vol d’une radio et d’un allume cigarette de son véhicule. Le mis en cause, identifié par le système des empreintes, fut présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a délivré un mandat de dépôt contre lui. D’autre part, et suite à des informations parvenues au service de la sureté de wilaya de Mostaganem, portant sur un trafic de drogue en milieu urbain de la wilaya, les éléments de la 1ère sureté urbaine, ont interpellé un individu en possession d’une quantité de drogue sous forme de 02 plaquettes, une cigarette contenant de la drogue et une somme d’argent estimée à 55 000 DA, provenant probablement de la commercialisation de ce ‘’poison’’. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui l’a condamné à 06 mois de prison ferme assortis d’une amende de 20.000DA.