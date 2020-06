SURETE DE WILAYA DE MASCARA : Saisie de 2 kg de drogue et de 1855 psychotropes

La brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mascara a réussi durant le mois de mai dernier à mettre hors d'état de nuire 43 individus dont 03 femmes et 01 mineur. Ces personnes sont impliquées dans 26 affaires relatives à la consommation et au trafic de drogues. Leur arrestation a permis la saisie de 2,72 kg de kif traité, et de 1855 comprimés de psychotropes. Parmi les suspects, 28 ont été placés en détention à l'issue de leur présentation devant la justice, alors que les autres ont bénéficié de libération. Ceci contre 19 affaires traitées en avril 2020, impliquant 22 individus. On constate ainsi une hausse de 07 cas dans le nombre des affaires traitées, ainsi que dans le nombre de personnes impliquées. Pour ce qui est de l'âge des personnes impliquées, il va de 17 à 55 ans. En effet, le service a recensé 01 cas âgé de moins de 18 ans, 11 cas âgés entre 19 et 25 ans et 14 autres cas entre 26 et 35 ans. L'on compte aussi 13 personnes impliquées âgée entre 36 et 45 ans et 04 cas de plus de 46 ans.