SURETE DE WILAYA DE MASCARA : Deux vendeurs de boissons arrêtés

Dans le cadre de leurs campagnes contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la BRI relevant du service de la wilaya de la police judiciaire à la sureté de la wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser deux vendeurs frauduleux âgés de 37 et 44 ans avec la saisie d’une quantité importante de 2744 unités de divers types et ce, suite à l’exploitation d’un renseignement au sujet de l’activité illicite d’un suspect âgé de 44 ans ; qui utilisait une ferme au nord de la ville de Ghriss pour stocker et revendre des boissons alcoolisées de façon illicite. Les mesures légales ont été prises afin de procéder à la perquisition du local en question. Cette opération a permis d’arrêter le suspect avec son complice âgé de 37 ans et de saisir une quantité de 2744 unités. Les deux suspects ont été conduits au siège de la sureté de la brigade de recherche où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle, ils ont été présentés devant la justice qui a prononcé leur placement en détention.