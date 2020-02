SURETE DE WILAYA DE MASCARA : 1612 contraventions et 71 motos mises en fourrière en janvier

Dans le cadre de la lutte contre les différentes infractions routières en vue d’inculquer une culture routière saine basée sur le respect du code de la route à l’effet de réduire le taux d’accidents, les brigades de circulation relevant de la sécurité publique de la sûreté de wilaya de Mascara continuent leurs opérations de contrôle des usagers de la route au niveau de leur territoire de compétence. En effet, les interventions des différentes brigades ont abouti durant le mois de janvier au contrôle de 11355 véhicules des différentes catégories, ce qui a donné lieu à la rédaction de 1612 contraventions à travers lesquelles 292 permis ont été retirés. De plus, 197délits routiers et 21 infractions de coordination ont été recensés, et 88 véhicules placés dans le parc A.P.C. Pour ce qui est de la lutte contre les comportements négatifs et des différentes formes de trouble et de manœuvres dangereuses commises par les motocyclistes, les mêmes éléments des brigades de circulation ont enregistré sept (07) accidents corporels et mis en fourrière 71 motos en conséquence d’infractions au code de la route, dont 25 cas de non port du casque, 03 cas de défaut d’attestation d’assurance, 07 cas d’invalidité de l’attestation d’assurance, 21 cas de défaut de présentation des papiers, 03 cas de défaut d’attestation d’habilitation, et d’autres cas. Les motos saisies ont été placées au parc A.P.C en plus de l’instruction de dossiers judiciaires transmis à la justice.