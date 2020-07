SURETE DE WILAYA DE BECHAR : Deux dealers mis hors d’état de nuire

La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre hors d'état de nuire un dealer âgé de 20 ans qui vendait du kif traité en milieu juvénile. Son arrestation a eu lieu suite à l’exploitation d’un renseignement fiable, selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar. Les éléments de la BRI ont saisi sur lui 34,5 g de kif traité sous forme de petits morceaux préparés à la vente. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l'a déféré devant le juge lors d'une comparution directe. Ce dernier magistrat l'a placé en détention préventive en attendant son jugement. Par ailleurs, la même brigade vient de mettre fin aux activités néfastes d’un dealer qui vendait des comprimés au niveau du centre- ville de la capitale de la Saoura. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est au cours d'une ronde que les éléments de la BRI ont interpellé un individu au comportement suspect. Au moment de la fouille corporelle d'usage, le dealer était en possession de 12 comprimés de différentes marques et de différents dosages ainsi que de la somme de 4 700 DA provenant de la vente. La perquisition mandatée de son domicile familial a permis de saisir 20 autres comprimés de psychotropes. Il a été placé en détention préventive lors d'une comparution directe devant le tribunal de Béchar en attendant son passage devant le juge pour détention et vente de comprimés de psychotropes.