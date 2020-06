SURETE DE WILAYA DE BECHAR : Campagne de sensibilisation contre les activités illégales

Dans le cadre des activités opérationnelles dans le domaine du renforcement de la sécurité routière et de la lutte contre la prolifération des activités illégales sur les bords des grandes artères de la ville, les services de sécurité de la wilaya de Béchar ont programmé une campagne de sensibilisation à laquelle ont participé des cadres de la police et un représentant de la cellule de communication et des relations publiques. Ce groupe de travail s'est adressé en premier lieu aux commerçants exerçant dans l'informel et bloquant la voie publique à la circulation automobile et piétonnière avec les matériaux qu'ils utilisent comme étals pour exposer différentes marchandises à la vente. Au cours de leur intervention, les membres de ce groupe de travail ont relevé des cas de non respect des conditions d'hygiène et de mauvaises conditions de conservation des produits alimentaires exposés à la vente particulièrement en cette période de grandes chaleurs. Les policiers se sont également adressés aux commerçants exerçant légalement leur métier pour les sensibiliser sur la nécessité d'adhérer aux mesures préventives visant à réduire la propagation de la Covid-19 par le respect de la stérilisation des lieux , de la distanciation physique, du port du masque protecteur et par les commerçants et par les clients.