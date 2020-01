SURETE DE WILAYA D’ORAN : Une embarcation, de la cocaïne et des psychotropes saisis

De sources proches des services de la sécurité de wilaya d’Oran, l'on apprend la saisie de 20 grammes de cocaïne, 1970 comprimés psychotropes, 350 grammes de kif traité, et 223 millions de centimes provenant de la commercialisation d’un trafic de drogues. Deux affaires distinctes ont été diligentées par les éléments de la BRI. La première affaire a eu lieu au quartier de Gambetta, où les éléments de la police ont procédé à l'arrestation de trois personnes, âgées entre 27 et 35 ans pour trafic de stupéfiants à travers la wilaya d’Oran. Ces derniers utilisaient deux véhicules pour leurs déplacements. Ils ont été interceptés au quartier suscité Gambetta. 180 comprimés psychotropes de marque Prégabaline et la somme de 17 millions de cts ont été découverts en leur possession. Poursuivant leur enquête en vertu d’un mandat de perquisition, les enquêteurs se sont rendus au domicile commun des trois mis en cause. La fouille s’est soldée par la découverte de 1780 autres comprimés psychotropes, 150 grammes de kif traité, une arme blanche et la somme de 8 millions de cts. Une embarcation pneumatique et un compresseur, se trouvant dans le garage de ce domicile ont également été saisis par les policiers. Dans la même foulée, dans une deuxième affaire, une autre équipe de police, a appréhendé un homme âgé de 58 ans, en possession de 20 grammes de cocaïne. Le mis en cause faisait l’objet de 05 avis de recherches pour son implication dans des affaires d’association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et escroquerie. La fouille de la maison du mis en cause a permis aux policiers de découvrir, 02 plaquettes de kif, d’un poids de 197 grammes et la somme de 197 millions de cts. Tous les mis en cause impliqués dans les deux affaires ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Sidi Djamel et ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.