SURETE DE WILAYA D’ORAN : Dispositif sécuritaire en prévision de la reprise scolaire

En prévision de la nouvelle année, coïncidant avec la reprise scolaire, la Sûreté de wilaya d'Oran a mis en place un dispositif sécuritaire préventif, qui consiste en un déploiement d’agents de l'ordre et la multiplication des patrouilles de contrôle au niveau de certains endroits tels que, entre autres, les gares routières, les placettes, les espaces publics et les lieux abritant des manifestations. Ce dispositif prévoit, par ailleurs, le renforcement des opérations de sécurisation des routes relevant du territoire des compétences de cette institution, la facilitation du trafic routier et le déplacement, vu le dense trafic que connaît cette période de l'année, la mobilisation de tous les moyens humains et matériels dont dispose la Direction générale de la Sûreté nationale en vue de garantir la sécurité des citoyens. Un appel est lancé aux conducteurs de respecter le code de la route.