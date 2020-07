SURETE DE WILAYA D'ORAN : 168 policiers promus aux grades supérieurs

Organisée au niveau du siège de l'hôtel de police du chef- lieu de la wilaya d'Oran , la cérémonie à laquelle a pris part le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader accompagné du nouveau chef de sûreté de wilaya Douissi Djillali et de nombreux cadres de la Sûreté de wilaya a été marquée par la remise de grades aux agents de la police promus. Aussi, un hommage appuyé a été rendu au personnel médical exerçant tant au niveau de la sûreté de wilaya que dans les autres structures de santé relevant de la direction locale de la santé et la population (DSP), mobilisés dans la lutte contre le Covid- 19. A l’occasion, le wali et le chef de sûreté, Douissi Djillali sont intervenus pour mettre en relief le travail renforcé mené par l’ensemble des agents de police dans le cadre de la lutte contre le crime et délits en cette période de crise sanitaire, ainsi que les efforts qu’ils déploient « inlassablement» depuis l’apparition de la pandémie aux côtés des différents autres services, particulièrement le personnel soignant, en première ligne dans ce combat. L’importance de se conformer aux conseils et mesures préventives, notamment le port du masque de protection, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains, dispensés au titre du dispositif de prévention contre la propagation de ce virus, a été fortement recommandée. La remise de grades a concerné un commissaire divisionnaire, sept commissaires principaux, trois commissaires, 9 officiers, 13 inspecteurs principaux, six inspecteurs, 85 brigadiers-chefs et 44 brigadiers. La sûreté d'Oran a tenu à féliciter les nouveaux promus pour les efforts déployés et à encourager ces éléments afin d'être toujours au service de la population. Cette cérémonie a permis également d'honorer le staff médical mobilisé dans la lutte contre le Covid 19. Parmi eux, le directeur de la santé, le chef de service du service infectieux, un infirmier et un médecin. Il a été fait état également des efforts déployés dans le respect de la décision de re-confinement des communes côtières de la corniche Oranaise et de Kristel et Cap Carbon á Arzew ainsi que de l’interdiction de la baignade au niveau des plages, habituellement autorisées.