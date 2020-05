SURETE DE WILAYA D'ORAN : 107 véhicules et 78 motos mis en fourrière

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), le non-respect du confinement partiel, les forces de la police ont procédé à l’application de la loi pour faire respecter les consignes de sécurité du confinement. Le bilan établi par les éléments de police relevant de la sûreté de wilaya d'Oran depuis le 24 avril, fait état de l’interpellation de 2014 individus, pour non-respect des horaires de confinement partiel, interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile de 17h au lendemain à 07h, décidé par les hautes autorités du pays. Aussi, 107 véhicules et 78 motocyclettes ont été mis en fourrière. Des opérations qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de couvre-feu partiel des autorités, des directives qui ont été mises en application depuis la date du 24 avril 2020, et cela de dix sept heures jusqu'à sept heures le matin pour le lendemain. Une telle alternative a été adopté afin d’éviter une grande circulation et un contact permanent entre les citoyens, qui ne fait qu’aggraver la contamination d’une personne à une autre.