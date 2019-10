SURETE DE WILAYA : Campagne de contrôle de motos à Mostaganem

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la criminalité routière et de la sécurité des usagers de la route, la sûreté de wilaya de Mostaganem a lancé une campagne de contrôle de motocyclettes dans son territoire de compétence. Selon les éléments du communiqué officiel, cette campagne s’est déroulée durant la période allant du 18 août au 28 septembre 2019 et, aux termes de laquelle, pas moins de 276 motocyclettes ont été contrôlées et 83 infractions routières enregistrées ,se répartissant comme suit: 1/ 22 infractions liées au non-port du casque et ont nécessité le retrait du permis de conduire à leurs propriétaires.2 / 59 infractions relatives au défaut de présentation des documents.3/ 02 infractions liées à la conduite en sens inverse, qui ont nécessité le retrait du permis de conduire à ses utilisateurs. Par ailleurs, il est à noter que parmi les infractions routières enregistrées,77 d’entre-elles se répartissent comme suit, à savoir: 1/ 16 délits de la route liés à l’absence de permis de conduire.2/ 61 délits de circulation liés à l'absence de l’attestation d'assurance. Dans le même contexte, 27 motos ont été mises en fourrière en raison de l’absence totale de documents officiels. Les mêmes services de la sûreté urbaine, chargés de la circulation générale rappellent à tous les conducteurs d’engins motorisés, sur la voie publique, que le respect du code de la route et des règles de sécurité sont le meilleur moyen de réduire les accidents de la route.