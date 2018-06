SURETE DE WILAYA : Bilan d’intervention de la première quinzaine du ramadan

Le plan préambulaire sécurité et prévention qui fut établi avant la rentrée en vigueur du mois du ramadan a donné des résultats très satisfaisants, la spécificité de ce mois sacré qui change les habitudes des citoyens a donné lieu également à un plan d’action adapté à cette circonstance avec la projection de 2600 agents de police sur le terrain. Ceci dit, les orientations de Monsieur Khalassi Samir chef de sureté de wilaya ont été suivies scrupuleusement, ajouter à cela que Monsieur Bachir Belkacem ne ménage aucun effort pour être à jour avec tous les media par conférence et par communiqué et via mail, c’est grâce à cette méthode que les citoyens peuvent être mis au courant de l’action dissuasive de la police nationale dans toute la wilaya de Mostaganem, car le rôle premier de celle-ci c’est la prévention et non la répression. Sur ce, l’officier de communication nous a transmis le bilan suivant : Armes blanches saisies 35, consommation de cannabis 129 affaires traitées, psychotropes 9 affaires avec 42 comprimés saisis, motos contrôlées 139 dont 68 mise en fourrière, 1693 véhicules contrôlés dont 127 contraventions établies. Dans le cadre de la sociabilité de la sureté nationale avec les citoyens, 70 repas de rupture du jeûne furent servis au niveau des gares et axes routiers. Concernant les actions de la police administrative en vue de lutter contre la fraude, 238 commerces furent contrôlés dont 103 contraventions établies et transmises à la DRAG pour valider la fermeture de 30 jours, selon la réglementation en vigueur.