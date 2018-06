SURETE DE WILAYA : 2 bandes de voleurs démantelées

Les éléments de la police judiciaire relevant de la 1ère sûreté urbaine de la wilaya de Mostaganem ont procédé à l’arrestation de 04 personnes, âgées de 19 à 57 ans, impliqués dans deux affaires de vol séparées, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya. La première affaire est intervenue suite à une plainte déposée par une citoyenne résidante au quartier ‘’Tobana’’, déclarant avoir été victime d’un vol avec effraction et dont les voleurs se sont emparés d’un téléviseur plasma, un décodeur, 2 bouteilles à gaz ainsi que des vêtements et souliers sportifs. Aussitôt, une enquête a été ouverte, menant les éléments de la PJ à identifier et coincer le premier mis en cause, dénommé M A M, âgé de 19 ans et qui a été condamné à 01 ans de prison assortie d’une amende de 10 millions de centimes par le tribunal de Mostaganem. Alors qu’un mandat de recherche a été lancé contre son complice. Dans le même contexte et concernant la 2ème affaire, les mêmes policiers ont pu déjouer une tentative de vol des barres de fer d’un chantier au niveau de la cité ‘’ les 400 logements’’, dont les auteurs cette fois ci, Z A K, âgé de 24 ans, S S, âgé de 57 ans, ont été pris en flagrant délit entrain de faire sortir les objets volés avec l’aide de leur complice, dénommé H A R, âgé de 51 ans, originaire de la wilaya de Sétif, exerçant comme agent de sécurité au niveau du chantier en question, ce dernier aurai facilité aux 2 voleurs l’accès au chantier pour commettre leurs forfaits. Présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, les mis en causes ont écopé de 6 mois de prison ferme assortis d’une amende de 2 millions de centimes chacun.