SURETE DE MOSTAGANEM : Une bande d’escrocs neutralisée

Un communiqué rendu public par la cellule de presse et de communication de la sureté de la wilaya de Mostaganem, indique que la brigade économique et financière de la police judiciaire de Mostaganem a mis fin aux activités criminelles d’une bande de malfaiteurs composée de 04 membres âgés entre 31 et 40 ans, impliqués dans le vol et l’escroquerie de la population. Ces derniers faisaient croire à leurs victimes, qu’ils étaient affiliés à une branche relevant de la société internationale commerciale ‘’Qunet’’. L’enquête entreprise par la police a débuté à la suite de plaintes déposées par 04 personnes résidentes à Mostaganem, portant sur les agissements de membres d’une bande, les ayant escroqué en leur prenant entre 46 et 50 millions de centimes chacun. Les investigations ont démontré que les mis en cause exploitaient certaines victimes en leur promettant de faire fructifier leur argent dont le bénéfice est estimé à 04 millions de centimes pour chaque tranche de 50 millions de centimes déposée au sein de leur association. Selon eux, ce gain facile proviendrait de chaque nouvelle participation et inscription de nouveaux abonnés au niveau de leur association. Les victimes demandent le remboursement pur et simple de leur argent déposé au tout début, vu que le délai promis pour le bénéfice des gains promis a largement dépassé le temps d’une semaine comme convenu. Après enquête, des dossiers judiciaires ont été constitués à l’encontre des mis en cause en vertu desquels, ils ont été présentés par devant le Procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, où le juge d’instruction a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire.