SURETE DE MOSTAGANEM : Saisie d’alcool et d’une quantité de pétards

Dans le cadre des festivités du nouvel an, un plan de sécurité a été adopté par les services de Sûreté de wilaya de Mostaganem et ce, dans le cadre de la lutte contre les différents aspects de criminalité, en vue d’assurer un climat de sécurité à travers les opérations de police ciblant les lieux suspects, visant de préserver également la sécurité des citoyens et leurs biens. En effet, la 1ère opération a été assurée par les services de la sureté extérieure de Sour relevant de la daïra d’Ain Tédelès, suite à laquelle ils ont réussi à saisir une quantité de boissons alcoolisées de différents types ainsi que l’arrestation du principal suspect qui est âgé de 25 ans, résidant à Mostaganem. Cette opération est intervenue suite à des informations indiquant qu’un individu détient en sa possession une quantité de boissons alcoolisées près à être commercialisée à l’occasion de la fête de fin d’année , du coup , il a été procédé à la perquisition du domicile de ce dernier où il a été découvert une quantité de 780 unités de boissons alcoolisées. Par ailleurs et dans une opération similaire , les services de police judiciaire de la 9ème sureté urbaine ont réussi à la saisie d’une quantité de boissons alcoolisées suite à une opération de perquisition du domicile d’un suspect où il a été découvert une quantité de 54 cannettes de boissons alcoolisées, une quantité de drogue estimée à 5,01 grammes, en plus d’une quantité de pétards estimée à 50 unités. Des dossiers judiciaires ont été établis à l’encontre des suspects, a-t-on ajouté.