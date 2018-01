SURETE DE MOSTAGANEM : Arrestation d’un Subsaharien pour escroquerie

Un communiqué rendu public par la cellule de communication et de presse de la sûreté de la wilaya de Mostaganem, a indiqué, que les éléments de la 07ème sûreté urbaine de Mostaganem, ont arrêté un ressortissant étranger, pour escroquerie et possession de papiers verts, destinés au trafic des faux billets. L’affaire est intervenue, quand le mis en cause a contacté un citoyen algérien, résidant dans la wilaya de Mostaganem, lequel a publié une annonce sur le site ‘’Oued kniss’’, portant sur la vente d’un lot de terrain estimé à un milliard 700 millions de centimes. Une semaine plus tard, après sa rencontre avec le Mostaganémois dans son magasin, le subsaharien a fait sortir d’une boite en sa possession, 02 papiers verts, qu’il plongea dans un liquide, les transformant en faux billets de 100 euros. Le trafiquant proposa alors, une association avec le commerçant, contre la somme de 7000 euros pour l’achat du liquide utilisé dans le trafic des faux billets. Après enquête et investigations, il s’avère que le mis en cause, âgé de 40 ans, arrêté en possession de faux papiers pour un projet d’association aux fins d’une production alimentaire, au niveau des locaux commerciaux, de la cité 800 logements est un Malien. Auditionné, ce dernier qui n’a pas nié les faits reprochés à son encontre, déclare s’être fait passer pour un Camerounais, pour prendre l’argent et disparaître. Après les procédures d’usage, il fut présenté par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem pour répondre de ses actes.