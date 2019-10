SURETE DE MOSTAGANEM : 5 ans de prison ferme pour cambriolage

Dans le cadre de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et dans le but de préserver les biens d’autrui, les services de la police judiciaire relevant de la 6eme sûreté urbaine, sont parvenus à arrêté une personne âgée de 26 ans, originaire de la wilaya de Media, impliquée dans des affaires de vol de l’intérieur d’une maison, a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, la 1ere affaire, remonte à la date du 1er septembre 2019, suite à plainte déposée par un propriétaire d’une maison indiquant qu’il a été victime de vol de l’intérieur de son domicile ,situé au niveau de l’un des quartiers de Mostaganem. L’enquête sur le terrain a montré que la serrure de la porte en métal était cassée, car le suspect a volé plusieurs objets de valeurs, y compris des appareils électroménagers, ustensiles de cuisine, matelas et vêtements en plus d'une somme de 50 000 DA. L'enquête menée par la police judiciaire a permis l'arrestation de l'auteur du crime au niveau de l'un des locaux commerciaux. La deuxième affaire concerne également le suspect en question, lequel s’est infiltré à l’intérieur du domicile de la victime et a réussi à voler plusieurs appareils électroménagers , des ustensiles de cuisines , trois caméras de surveillance, des vêtements et des chaussures. La 3eme affaire, concerne le vol avec destruction, où le suspect a détruit les serrures de l’une des fenêtres en métal, afin de s’infiltrer à l’intérieur du domicile, pour s’accaparer ensuite de plusieurs objets dont un ensemble d'appareils électroménagers ,plusieurs matelas et des couvertures d'hiver et d'été. Les investigations menées par les mêmes services ont conduit à l’identification du suspect grâce à la technique des enlèvements d’empruntes digitales sur la scène du crime et au procédé dans le Système d'identification automatique des empreintes digitales « AFIS ». Pour le délit de vol avec destruction, un dossier judiciaire a été établi à l’encontre du mis en cause, lequel a été présenté devant les instances judiciaires où il a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 10 millions de centimes. a-t-on ajouté.