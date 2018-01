SURETE DE MOSTAGANEM : 29 accidents de la route en décembre 2017

Dans un communiqué rendu public par la cellule de communication et de presse de la sûreté de la wilaya de Mostaganem, il est fait état du bilan de l’activité de la police du mois de décembre 2017, où 29 accidents de la circulation ont été enregistrés à travers la wilaya de Mostaganem, qui ont fait 02 morts et 30 blessés. Il est à préciser que les principales causes de ces accidents, sont l’excès de vitesse, la perte de contrôle du véhicule, le non-respect du code de la route ….Comparativement au mois de novembre précédent, le bilan des interventions de la police, a fait état de 05 accidents de la route, faisant 02 morts et 02 blessés. Notons que, les conducteurs ayant une expérience variant entre 02 à 05 ans de conduite sont impliqués dans 03 cas d’accidents, ceux ayant une expérience de conduite entre 05 et 08 ans, sont fautifs dans 05 cas d’accidents, tandis que 02 cas d’accidents ont été enregistrés par des personnes n’ayant pas de permis de conduire. Classement par tranche d’âge des personnes impliquées dans ces accidents : Pour les 18 à 24 ans : 01 accident ; de 25 à 29 ans : 01 accident ; les âgés de 30 à 39 ans : 10 accidents de la route ; les âgés de 40 à 49 ans sont impliqués dans 06 accidents, alors que les âgés de 70 ans et plus sont fautifs dans 03 accidents. Il est à préciser que les RN 04, RN 01, route communale 04, les croisements de chemins et les entrées de la ville, sont les plus exposés aux accidents de la circulation à la wilaya de Mostaganem.