SURETE DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES : 237 affaires traitées en juillet

Dans le cadre de la lutte contre les crimes et délits de tous genres, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont traité en juillet 2020, 237 affaires, un nombre apparemment en baisse, en comparaison avec les mois précédents, rapporte un communiqué de la cellule d'information de ce corps sécuritaire. Le traitement de ces affaires s'est soldé par l’interpellation de 318 personnes dont 75 ont été placées sous mandat de dépôt, ajoute le communiqué. 134 sont liées aux crimes et délits contre les personnes, impliquant 169 individus dont 18 ont été écroués.53 affaires relatives aux infractions économiques et financières et aux biens dans lesquelles, 24 personnes ont été mises sous les verrous. 09 autres personnes ont été placées sous mandat de dépôt pour atteinte à la chose publique. 18 personnes parmi les 30 interpellées, ont été placées en détention provisoire pour consommation ou commercialisation de stupéfiants. 07 affaires inhérentes à la famille et la moralité, poursuit le communiqué, ont ciblé 09 personnes dont 06 ont été écrouées. Les éléments des forces policières ont aussi effectué 57 opérations organisées ou inopinées dans les endroits dits sensibles, lors desquelles 1255 individus ont été examinés et 561 véhicules contrôlés. 11 personnes recherchées par la justice ont fait l'objet de mandat de dépôt.