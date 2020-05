SURETE DE LA WILAYA D’ALGER : Plus de 2500 arrestations en avril dernier

Les services de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont traité en avril dernier, plus de 2100 affaires soldées par l’arrestation de plus de 2500 mis en cause, qui ont été présentés devant les juridictions compétentes, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de police judiciaire de la wilaya d’Alger ont traité plus de 2100 affaires, soldées par l’arrestation de 2554 suspects qui ont été présentés devant les juridictions compétentes, dont 1184 impliqués dans la détention et la consommation de stupéfiants et de comprimés psychotropes, 8 dans le port d’armes blanches prohibées et 1362 dans différentes affaires, lit-t-on dans le communiqué. Parmi les affaires traitées, figurent 365 affaires liées à l’atteinte aux personnes, 172 affaires liées à l’atteinte aux biens, indique la même source, qui ajoute que les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont traité 06 affaires liées aux crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs, 500 affaires liées aux crimes et délits contre la chose publique, 42 affaires liées aux crimes économiques et financiers et 24 crimes cybernétiques. S’agissant des affaires liées au port d’armes blanches prohibées, les mêmes services ont traité cinq affaires impliquant huit individus présentés aux juridictions, dont trois ont été placés en détention provisoire, précise le communiqué. S'agissant de la lutte contre les stupéfiants, 1.000 affaires impliquant 1.184 individus ont été traitées, avec la saisie de 3,149 kg de cannabis, de 15.129 comprimés psychotropes, 13,38 g de cocaïne, de 148,42 g d'héroïne et de 8 flacons de solution anesthésique. En ce qui concerne les activités de la police générale et de la règlementation, les forces de police ont mené 304 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, où il a été procédé à l'exécution de 124 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes, ajoute la même source.