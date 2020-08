SURETE D'ALGER : Près de 4000 individus arrêtés en juillet

Les services de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya d'Alger ont traité durant le mois de juillet dernier plus de 3300 affaires ayant donné lieu à l'arrestation de près de 4000 suspects qui ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, a indiqué un communiqué des même services. Dans le cadre des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les services de la Police judiciaire de la Sûreté d'Alger ont traité 3323 affaires ayant entraîné l'arrestation de 3983 suspects qui furent déférés par devant les instances judiciaires compétentes, dont 1555 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 506 pour port d'armes prohibées et 1922 pour divers délits, a précisé le communiqué. Parmi les affaires traitées, 280 affaires relatives aux atteintes aux biens et 712 affaires ayant trait aux atteintes aux personnes. Quant aux délits et crimes contre la famille et aux atteintes aux mœurs, les services de police judiciaire ont traité 30 affaires, outre 758 affaires relatives aux biens publics et 130 affaires à caractère économique et financier, ajoute le communiqué. Concernant le port d'armes prohibées, les mêmes services ont traité 489 affaires, impliquant 506 personnes présentés devant les instances judiciaires compétentes, dont 7 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. En matière de lutte contre les stupéfiants, 1382 affaires impliquant 1555 personnes ont été traitées. Ces affaires ont donné lieu à la saisie de 11.238 kg de résine de cannabis, 37.722 comprimés psychotropes, 5.16 g de cocaïne et 75.23 g de héroïne.