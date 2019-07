SURETE D’AIN NOUISSY : Arrestation d’individus en possession de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le tissu urbain de la wilaya de Mostaganem, notamment celle liée au trafic de drogue, les forces de police judiciaire relevant de la sureté de daïra d’Ain Nouissy ont appréhendé plusieurs personnes , impliquées dans une affaire de trafic de comprimés de psychotropes , a-t-on appris de sources sécuritaires . En effet, la 1ère opération est intervenue suite à des informations indiquant que deux individus, âgés de 24 et 21 ans, exercent dans la commercialisation de comprimés de psychotropes. Agissant immédiatement, les policiers ont arrêté les suspects après que ces derniers étaient bien surveillés où il a été découvert en leur possession 153 comprimés de psychotropes. La 2ème opération suite à laquelle les policiers ont arrêté une personne, âgée de 39 ans suspecte. Ces derniers étaient bien surveillés où il a été découvert en leur possession 10 comprimés de psychotropes. La 3ème opération suite à laquelle les policiers ont arrêté une personne originaire de la région d’ Ain Nouissy, âgée de 37 ans suspects après que ces derniers étaient bien surveillés où il a été découvert en leur possession 237 comprimés de psychotropes de différents types en plus d'une somme d'argent estimée à 600 Da , considérée comme des revenus de vente de ce poison, alors que la quantité globale saisie à travers ces opérations est de 400 comprimés de psychotropes. Pour le délit de détention de drogue et de comprimés de psychotropes à des fins de commercialisation, des dossiers judiciaires ont été établis à l'encontre des suspects suite auxquels ils ont été présentés devant le parquet où ils ont été placés en détention provisoire, a-t-on ajouté.