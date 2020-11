SURCHARGE AU NIVEAU DES HOPITAUX DE LA CAPITALE : Le ministère de la Santé dément

Le directeur général des services de santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Lyes Rahal a démenti, jeudi l’existence d’une quelconque surcharge au niveau des hôpitaux de la capitale. Etayant ses propos avec des chiffres, le même responsable a assuré, dans une déclaration à la chaîne 1 de la radio nationale, que 807 lits vacants étaient disponibles au niveau des services du Covid-19. «Le contexte de l’attribution de tentes pour les personnes contaminées par le coronavirus à l’hôpital de Birtraria dans la capitale est lié à un problème organisationnel», a-t-il précisé Dans le même contexte, le responsable au ministère de la santé a confirmé la disponibilité de l’oxygène dans tous les hôpitaux du pays et a précisé que seuls 10% des patients ont besoin de ces appareils. « Toutes les wilayas sont prises en considération avec tout le sérieux, d’autant plus que nous avons 807 places vacantes », a-t-il encore ajouté.