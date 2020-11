SUR UNE IDEE DU WALI DE MOSTAGANEM : Bientôt, une nouvelle placette au centre-ville

Près de l'ancienne station de carburants de feu Boukerroucha, attenante à la résidence du wali, au niveau supérieur de l'avenue Benyahia Belkacem, une nouvelle petite place publique est venue égayer les environs au grand bonheur des riverains. Cette agréable surprise pour tout le monde a été accueillie avec une grande satisfaction puisqu’elle vient de donner un peu d’âme à tout un quartier longtemps resté morne et confiné dans la désolation et l’indifférence des élus locaux en charge de l’environnement" urbain ,immédiat. Ce qu’ils n’ont pas pu faire, le wali Aïssa Boulahya, l’a fait en un clin d’œil et ce, en prodiguant ses orientations aux responsables de la commune de Mostaganem. Cette placette a été plantée d'arbres et dotée de mobilier urbain dans l’air du temps sera certainement une empreinte indélébile d’une sage initiative à inscrire à l’actif d’un wali averti. A la croisée de la Cité Saez et de la cité Négrel, en face de la résidence des invités officiels de la wilaya, elle constituera un espace de rencontres conviviales entre les riverains tout en apportant une note visuelle de gaité à un espace urbain où se concentrent des institutions importantes. Voilà un nouvel espace public qui vient de naître dans une ville étouffée, souffrant d’une densification sauvage que la ville s’en passerait bien au profit, d'autres espaces autrement plus accueillants et relaxants. Cette placette est non seulement un espace d’utilité sociale apportant un plus à la qualité d’un milieu urbain en constante dégradation .Mais, c’est aussi un bon exemple dont les élus locaux concernés feraient bien de s’en inspirer comme un bon exemple à suivre et à propager en récupérant les espaces indûment occupés.