SUR LE PLATEAU D’ENNAHAR TV : Temmar annonce les prix des logements

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, M. Abdelwahid Temmar, a annoncé, hier, en détails, sur le plateau de la chaine de télévision privée Ennahar TV, les prix officiels qui seront fixés pour les logements LPA (Logement promotionnel public). Ainsi, le pris d’un appartement de type F2 est estimé à (250 millions de centimes), alors que le F3 coute (350 millions de centimes) et le F4 (440 millions de centimes). Par ailleurs, le ministre a également fait savoir que les logements dans les régions du Sud du pays et des hauts-plateaux coûteront moins cher que dans le Nord. À noter que les inscriptions à la formule de logement LPA se feront au niveau des APC à travers le territoire national, a annoncé le même ministre, qui a instruit il y a quelques jours les directeurs du secteur à travers les wilayas du pays de veiller au bon déroulement de cette opération. Enfin, sur le volet du programme des logements AADL , trois maîtres d’œuvre ont vu leurs contrats résiliés et des mises en demeure ont été adressées à 17 autres pour cause de retards dans la réalisation, avait fait savoir le ministre de l’Habitat avant-hier samedi. Dans ce contexte, le ministre a annoncé qu'un nouveau calendrier a été arrêté avec l'ensemble des maîtres d'œuvre qui devront présenter des rapports trimestriels jusqu'à la livraison de tous les projets programmés. M. Temmar a tenu l'administration pour responsable en partie du retard des projets en raison de la lenteur des procédures et résolution des problèmes fonciers. De nouveaux plannings des travaux seront également arrêtés pour fixer l'achèvement des différentes tranches et les délais de leur livraison, a précisé le ministre qui a exigé des entreprises de réalisation des rapports détaillés sur leurs capacités à parachever les projets qui leur sont confiés.