SUR INSTRUCTIONS DU PRESIDENT TEBBOUNE : Le Comité scientifique va choisir un vaccin anti-Covid

Cette réunion intervient après que le président de la République a donné des instructions pour choisir le vaccin adéquat et lancer la campagne de vaccination dès janvier prochain. En effet, le Président de la République, Abdelaziz Tebboune, en convalescence, a posté un nouveau tweet, dimanche, pointant le curseur, cette fois, sur la date du début de la vaccination contre le Covid-19, en Algérie. En effet, le président Tebboune, a donné des instructions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de présider "sans délais" une réunion avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus pour choisir le vaccin adéquat anti covid-19 et de lancer la campagne de vaccination à partir de janvier prochain. "J'ai instruit le Premier ministre à l'effet de présider, sans délai, une réunion avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus en vue de choisir le vaccin adéquat anti covid-19 et de lancer la campagne de vaccination dès janvier 2021", a écrit le Président Tebboune sur son compte Tweeter. Pour rappel, Abdelaziz Tebboune a fait, la semaine écoulée, une apparition, via une vidéo postée sur son compte et où il a rassuré les Algériens sur son état de santé. Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad , a considéré l’acquisition du vaccin contre le coronavirus comme une grande responsabilité. Intervenant sur les ondes de la radio locale de Médéa, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a évoqué l’acquisition par l’Algérie du vaccin contre le coronavirus. « Nous prendrons la décision nécessaire et appropriée pour choisir le vaccin qui présente des garanties certaines », a-t-il dit, soulignant, dans ce sens, l’impératif d’éviter toute précipitation ou décision aléatoire. “En ce qui concerne l’acquisition du vaccin, il y a des contacts avec certains laboratoires, et nous voulons remplir les conditions pour l’acquérir”, a déclaré Djerad à la radio de Médéa . “Nous avons une grande responsabilité face à l’acquisition du vaccin anti-Covid-19, et quand le vaccin sera disponible nous serons à l’heure”, a ajouté le Premier ministre. Djerad a ajouté : « Lorsque nous prendrons la décision, nous devrons des garanties certaines à 100% par respect à notre peuple et nos citoyens, et sur la base du travail scientifique que nous avons entrepris depuis le début de la pandémie ». Il a précisé, en outre, que cette décision sera prise en collaboration avec la Commission scientifique, à laquelle il a renouvelé sa confiance.