SUPPRESSION DE VISAS POUR LES DETENTEURS DE PASSEPORT DIPLOMATIQUE : Bensalah signe un décret présidentiel

Le chef de l’État Abdelkader Bensalah a signé, ce dimanche 29 septembre, 5 décrets présidentiels, dont 4 sur des coopérations et des mémorandums d’entente internationale, conformément à l’article 91-9 de la Constitution, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République. Abdelkader Bensalah a signé un accord avec le gouvernement finlandais, portant sur la surpression mutuelle des conditions d’obtention de visas d’entrée sur la zone Schengen, via la Finlande, notamment pour les détenteurs de passeport diplomatique. Il est à rappeler qu’en début de mois, la représentation diplomatique de la Finlande en Algérie a informé, via un communiqué, que désormais « l’ambassade de Finlande accepte uniquement les demandes de visa professionnelles, culturelles, familiales et amicales ». Ainsi, les demandes de visas touristiques ne seront plus prises en considération. Les autorités finlandaises exigent dorénavant plus de documents justificatifs aux candidats algériens, qui souhaitent obtenir un visa d’entrée dans ce pays membre de l’espace Schengen. Le chef de l’État a aussi signé un décret portant adhésion de l’Algérie à la convention de Rotterdam, offrant la possibilité de décider quels sont les produits chimiques ou pesticides dangereux pour la planète. Cette convention a été ouverte aux signatures le 10 septembre 1998. Elle encourage le partage des responsabilités et la coopération entre les pays signataires dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques très dangereux.