SUJETS DES EXAMENS DU BAC : Le ministre de l’éducation s’exprime

Le ministre de l’éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, s’est exprimé, jeudi 10 septembre, sur les sujets des examens de baccalauréat 2020. En effet, s’exprimant lors des travaux de la conférence nationale des directeurs de l’éducation, M. Ouadjaout a fait savoir que les sujets des examens du baccalauréat traiterons uniquement les programmes scolaires étudiés par les élèves avec pendant les deux premiers trimestres. Selon le ministre, le nombre de candidats pour le bac a atteint 637 538 candidats don 413 870 scolarisés et 223 668 libres. Les 637 538 candidats à l’examen de baccalauréat, prévu entre le 13 et 17 septembre, serons répartis sur 2261 centres de déroulement et supervisés par 192.300 encadreurs.