SUIVI ET EVALUATION DE PROJETS EN COURS A MOSTAGANEM : Les cadres de la DTP impliqués

Des démarches sont en cours pour démarrer les travaux de plusieurs projets au niveau de la wilaya. Des instructions ont été données en ce sens par le wali de Mostaganem M. Aissa Boulahya , lors de la dernière réunion et ce pour engager tous les cadres de la Direction des Équipements Publics, afin de suivre les projets en cours de réalisation, en particulier ceux qui accusent du retard, avec l'adoption d'une stratégie de travail efficace et efficiente pour livrer les projets à temps, en coordination avec tous les services. Notamment les deux projets de réhabilitation du campus universitaire de 1000 lits et la réalisation d’un restaurant central pour les étudiants. Des procédures sont en cours pour la matérialisation d’une policlinique à Hchem dans la localité de Sayada. Certains projets accusent un retard, vu les obstacles qui les entravent notamment : 06 groupes scolaires, programme 2019 au niveau de Sidi Lakhdar et Sidi Ali, en cours de réalisation d’un taux d'environ 20% ; le groupe scolaire de la commune d'Achacha avec un taux de 95%, tandis que deux autres groupes restent en cours .Des procédures en cours pour la réalisation du groupe scolaire au niveau du pôle urbain des 720 logements, s’ajoutent à cela des projets de matérialisation de 05 cantines scolaires dans plusieurs communes y compris Sidi Lakhdar, Ain Sidi Cherif, Ain Nouissy, Hassi Mameche et Fornaka. Des travaux sont également en cours au CEM d’Achaacha avec un taux de 80%, en plus des projets de réalisation de 04 unités de dépistage scolaire dans chacune des circonscriptions de Tazgait et Achaacha . Des travaux sont en cours pour la réalisation d’un lycée, dont le taux est estimé à 65%.