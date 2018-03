SUITE AU DECES D’UNE PATIENTE DANS UNE CLINIQUE : Le DSP de Tiaret Démissionne

Suite au rapport bien ficelé et établi par la section ordinale du conseil déontologique et après les profondes enquêtes menées par la dite section, le ministre de la santé a pris une décision formelle de la fermeture de la clinique "El-Kawthar" de la ville de Tiaret et ce, suite au décès d’une femme âgée de 38 ans et dont la cause serait la propagation d’un microbe dans son corps faute d’absence de taux de stérilisation au niveau du bloc opératoire comme il a été relaté dans nos éditions antérieures et selon une source responsable et en exclusivité au journal "Réflexion" la notification de fermeture datait depuis le 22 février 2018 et signée par les soins du ministre cependant au niveau de la DSP, l’application a fait l’objet de réticences, et c’est peut-être le mobile qui a contraint le DSP à déposer sa démission et laquelle est en cours d’étude et selon une autre source responsable, c’est l’actuel DSP de Laghouat, auquel sera confié la gestion de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret.