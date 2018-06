SUITE A LA MORT D’UNE FEMME APRES SON ACCOUCHEMENT : La DSP de Tiaret ouvre une enquête

De source généralement bien informée et en exclusivité, le journal "Réflexion" vient d’apprendre que la direction de la santé et la population a envoyé en urgence une commission d’enquête composée de spécialistes et de médecins et ce, après le brusque décès d’une femme âgée de 36 ans et laquelle était évacuée à partir de la commune de Medroussa, à quelque 25 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, eu égard à des complications. Cette femme et en dépit des efforts du staff médical, a rendu l’âme juste après son accouchement au niveau de la clinique "Aourai Zohra" et a mis au monde un bébé qui se porte très bien tout à signaler que la famille de la défunte a revendiqué une enquête auprès de la DSP après ce brusque décès et il est utile de souligner que la maternité "Aourai Zohra" jouit d une très bonne réputation et que pour l’heure, elle est devenue la meilleure destination des parturientes qui viennent de plusieurs wilayas à l’exemple de Tissemsilt, Relizane, Mascara et que les accouchements dépassent la centaine quotidiennement avec des prises en charge et des prestations qui ont fait la satisfaction des visiteurs comme confirment les registres de doléances et aussi les témoignages des patients. Pour rappel, la femme décédée était à sa 7eme naissance et tous les accouchements ont été réussis .