SUITE A L’INCARCERATION DE SA SECRETAIRE GENERALE : Le parti des travailleurs s’attaque à Bensalah

Selon le PT, à travers cette décision, Bensalah, « nargue les millions d’Algériennes et d’Algériens qui manifestent de manière continue depuis bientôt 4 mois pour le départ du système et de tous ses symboles », sachant que » le président de l’Etat, faisant fi du rejet du régime/système qu’il symbolise par l’écrasante majorité ». Suite à une réunion, le Secrétariat permanent du Bureau politique du Parti des travailleurs (SPBP), a affirmé dans un communiqué que « les manifestants du 16ème vendredi de mobilisation nationale ripostent à ce discours en scandant « Bensalah dégage » et « pas d’élections dans le cadre de ce régime ». Pour le SPBP, « la révolution portée par des millions et des millions, qui exigent clairement le départ du système/régime en place et l’exercice de la souveraineté populaire rejette les méthodes anti-démocratiques et despotiques qui ont prévalu jusqu’à maintenant ». Ainsi à travers son appel aux partis et la société civile au dialogue, pour l’organisation des élections, » il invite donc ces derniers à l’accompagner dans une œuvre de sauvetage d’un système/régime anti-démocratique et obsolète » estime le PT dans son communiqué. Face à cette situation, le SPBP réitère sa position pour une » Assemblée nationale constituante et souveraine à même de permettre à tous les citoyens d’être partie prenante de la naissance de la nouvelle république débarrassée de l’héritage du système actuel ». Concernant le maintien en détention provisoire, au demeurant incompréhensible et injustifiable, de la Secrétaire générale du Parti, Mme Louisa Hanoune, le Bureau politique du parti fera le point sur le bilan de la campagne nationale et internationale pour sa libération et prendra de nouvelles mesures et initiatives pour sa libération immédiate et inconditionnelle.